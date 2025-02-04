كتبت-هند عواد:

دخل مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع الوكرة القطري، لضم مهاجمه الأنجولي جيسون دالا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

جيسون دالا مع الوكرة

لعب جيسون دالا 13 مباراة مع الوكرة بالموسم الحالي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 آخرين، وتلقى بطاقة صفراء وحيدة.

معلومات عن جيسون دالا صفقة الزمالك المحتملة

جيسون دالا صاحب الـ28 عاما، ولد في مدينة لواندا الأنجولية يوم 13 يوليو 1996، ويعد اللاعب من أصحاب الجنسية المزدوجة البرتغالية والأنجولية.

بدأ جيسون دالا مسيرته مع نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي، وفي يناير 2017 انتقل إلى سبورتنج لشبونة، وتدرج في الفرق المختلفة بالنادي، وفي عام 2018 انتقل إلى رايو آفي البرتغالي.

وتنقل جيسون دالا بين سبورتنج لشبونة ورايو آفي، وفي أغسطس 2021 انتقل إلى نادي الوكرة القطري، وفي يناير العام التالي انتقل إلى رايو آفي، قبل أن يعود من جديد للنادي القطري.

وجاءت أرقام جيسون دالا مع مختلف الأندية كالآتي:

الوكرة القطري: 93 مباراة – 48 هدفا – 17 مساهمة

رايو آفي: 84 مباراة – 20 هدفا – 17 مساهمة

سبورتنج لشبونة: مباراتين

وفي المجمل، لعب جيسون دالا 211 مباراة مع مختلف الأندية وساهم بـ124 هدفا (سجل 86 هدفا وصنع 38).

جيسون دالا مع منتخب أنجولا

في يناير 2015، انضم جيسون دالا إلى منتخب أنجولا وهو في عمر 18 عاما و 11 شهرا، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن، خاض معهم 38 مباراة سجل خلالها 15 هدفا.

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