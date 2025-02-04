أحمد حسام يكشف سبب تعاقد الزمالك معه.. ويوجه رسالة للجماهير

كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد حسام، عن سبب تعاقد الفارس الأبيض معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال حسام في تصريحات عبر المركز الإعلامي للزمالك: "مفاوضات النادي الأبيض معي كانت في يناير من العام الماضي، عن طريق أحد مسؤولي النادي مع وكيلي، ولكن لم يتم حسم الصفقة".

وأضاف: "المفاوضات تجددت في فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تكتمل أيضاً، قبل أن تتكتمل المفاوضات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وأشار: "مباراة الزمالك أمام الجونة قد تكون من أسباب حسم الصفقة وكان هناك تحرك أسرع من مسؤولي الزمالك بعد المباراة وخاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي الذي أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب".

وأوضح: "المنافسة مع لاعبي خط الدفاع بالفريق ستكون قوية من أجل مصلحة الفريق، وأي لاعب جاهز يشارك والمهم أن يحقق الفريق الانتصارات".

وأكد: "مركزي الأساسي مدافع، وقد اشارك أحياناً في مركز الظهير الأيسر، بسبب إجادتي اللعب بالقدم اليسرى جيدا".

وواصل: "تحدث مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وتمنى لي التوفيق وحرص على تحفيزي قبل المشاركة في التدريبات".

وأردف: "سبق وتدربت مع العديد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي أمثال حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وحسام أشرف، وهذا سيساعدني على التأقلم مع الفريق بسرعة".

وزاد: "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، خاصة وأن الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والجماهير تطمع في حصد كل البطولات وسنسعى لإسعادهم وتحقيق كل الألقاب".

واختتم المدافع برسالة للجماهير: "بالتعب والاجتهاد أنا وزملائي سنحاول إسعادهم بالبطولات، فهو جمهور وفيّ، ومساند للفريق بشكل كبير".