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هل يتولى حسام البدري منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي؟

09:06 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    حسام البدري في الجزائر
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    حسام البدري
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    حسام البدري
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    حسام البدري مدرب منتخب مصر
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    حسام البدري مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام البدري
  • عرض 11 صورة
    حسام البدري
  • عرض 11 صورة
    حسام البدري المدير الفني للأهلي
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    حسام البدري مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام البدري المدير الفني للأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى اقتراب حسام البدري من منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأوضح مصدر "لمصراوي" إن كل تلك الأنباء المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة.

وكشف المصدر أن الاسم الأقرب لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي هو وليد سليمان رئيس قطاع ناشئي المارد الأحمر ولاعب الفريق السابق.

وكان سيد عبد الحفيظ آخر من تولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي قبل رحيله، وقدوم محمد رمضان لتولي منصب المدير الرياضي، ومدير الكرة لحين تعيين اسم آخر.

يُذكر أن حسام البدري كان قد تولى منصب مدير الكرة ضمن الجهاز الفني للبرتغالي مانويل جوزيه.

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حسام البدري محمد رمضان الأهلي وليد سليمان أخبار الأهلي
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