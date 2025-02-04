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بيراميدز يتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر على حساب المنصورة

08:57 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

مباراة بيراميدز امام المنصورة

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كتب - محمد عبد السلام:

فاز فريق بيراميدز بثلاثية دون مقابل على نظيره المنصورة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الـ 32 بكأس مصر على ملعب 30 يونيو - الدفاع الجوي.

وسجل أول هدف اللاعب صديق أوجولا في الدقيقة 21 ، ثم أحرز هدف بيراميدز الثاني يوسف اوباما في الدقيقة 2+90 ، واختتم اللاعب محمد حمدي الأهداف بتسجيل الهدف الثالث لصالح بيراميدز في الدقائق الاخيرة 5+90.

وبهذا الفوز تأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 من كأس مصر، ليحقق بذلك الفوز الثاني على التوالي، بعد الانتصار على الزمالك بثلاثية دون رد على ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الجمعة 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

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بيراميدز يتأهل لدور الـ 16 بطولة كأس مصر بيراميدز يفوز على المنصورة
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