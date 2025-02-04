تفاصيل إصابة نجم بيراميدز قبل مواجهة سموحة

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كتب - محمد القرش:

كشف طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مصطفى المنيري، آخر تطورات إصابة اللاعب النيجيري صديق إيجولا.

ويجري النيجيري صديق إيجولا لاعب نادي بيراميدز أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المنصورة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وخرج إيجولا بسبب الإصابة في الشوط الأول من مباراة المنصورة على استاد الدفاع الجوي، بعد اشتراك مع حارس المنصورة في لعبة الهدف الأول لنادي بيراميدز.

وأوضح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي كدمة قوية في الركبة تسببت في تورم بمكان الإصابة، ومن المقرر أن يجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة لمزيد من الاطمئنان واستيضاح طبيعة الإصابة بشكل كامل.

وفاز الفريق السماوي على نظيره المنصورة بثلاثية مقابل هدف، في لقاء الجولة 32 من مواجهات كأس مصر.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره سموحة يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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