"توقعت ردود الأفعال".. محمود جهاد يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لضمه

من مشاهد أيقونية إلى رفقاء.. كيف جمعت المصادفات بين بن شرقي وعطية الله

كتبت-هند عواد:

تحدث محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثا من فاركو، عن انتقاله إلى الأبيض، مشيرا إلى أنها كانت رغبته الأولى.

وقال محمود جهاد في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "رغبتي كانت اللعب للزمالك منذ أول يوم تفاوض فيه النادي معي ولكن القرار كان في يد إدارة فاركو، وفي فترة الانتقالات الشتوية وافق مسؤولو فاركو على رحيلي للقلعة البيضاء".

وأضاف: "انتقالي من فريق كبير مثل فاركو إلى نادي الزمالك الذي ينافس على البطولات يجعل طموحي كبير للمنافسة على كافة البطولات وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير، وتوقعت ردود أفعال الجماهير وهي إيجابية وأسعى لأن أكون على قدر المسؤولية، وأهلي فخورين بانتقالي لنادي الزمالك".

وواصل: "طموحاتي الفوز بكل البطولات مع الزمالك، وأن أساعد الفريق، والمنافسة بيني وبين زملائي سأستفيد منها، ونستطيع أن نساعد النادي كي يكون رقم واحد، والأجواء لن تكون غريبة بالنسبة لي في النادي لأن هناك بعض اللاعبين الذين لعبت معهم من قبل في المنتخبات وكنت على تواصل معهم قبل انتقالي للزمالك".

وأتم محمود جهاد:" أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أساهم مع النادي في تحقيق البطولات في الفترة المقبلة".

اقرأ أيضًا:

احتفال مثير للجدل لكهربا بهدفه الأول مع الاتحاد الليبي

مرموش بينهم.. أبرز 10 صفقات لأندية الدوري الإنجليزي في الانتقالات الشتوية