مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

3 0
17:30

المنصورة

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

خيتافي

كأس فرنسا

لو مان

- -
22:10

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

إيقاف لاعب الزمالك.. عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز

07:14 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

الزمالك وبيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ11، طبقا للائحة مسابقة دوري "نايل" ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

ويغيب مهاجم الزمالك، ناصر منسي، عن المباراة المقبلة بعد إيقافه لمدة لقاء، مع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه مصري بسبب تلقيه الإنذار الثالث.

وجاءت العقوبات كالتالي:

مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

تحويل تقريري حكم ومراقب المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

إيقاف محمد شعبان محمود عبده لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وحرس الحدود

إيقاف عمر فتحي محمد لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والزمالك

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر منسي دسوقي أحمد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والبنك الأهلي

إيقاف مصطفى عادل عبدالمجيد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبدالعظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد اف سي والمصري

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

فاركو وغزل المحلة

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجيت والاتحاد

إيقاف حامد محمد محمود حمدان لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر محمد ناصر مكي لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

سيراميكا كليوباترا وسموحة

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري نايل موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الزمالك عقوبات الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - المركزي يرفع سعر الفائدة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل
هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات