"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته

من مشاهد أيقونية إلى رفقاء.. كيف جمعت المصادفات بين بن شرقي وعطية الله

كتب ـ أحمد شاكر:

كشف لاعب فريق غزل المحلة، عبد الرحمن خالد "جبنة" موقفه من تعاقد ناديه مع المدرب بابا فاسيليو لقيادة الفريق خلفًا لشوقي غريب.

عبدالرحمن جنبة قد رحلّ عن صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية الجارية لصفوف غزل المحلة بسبب مشكلة مع مدرب الفريق السكندري حينها بابا فاسيليو قبل أن يُقال المدرب اليوناني، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي حينها.

وقال جنبة، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين:"أنا لاعب محترف وانضميت لغزل المحلة وأنا سعيد هنا ولا أزمة مع فاسيليو هو مدرب كبير استقبلني بشكل جيد في أول مران، نتكاتف جميعاُ من أجل الفريق الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"لا أركز مع ما يثار بالسوشيال ميديا، تركيزي فقط في الملعب".

مسيرة عبدالرحمن خالد بموسم 24/25

لاعب خط الوسط صاحب الـ 29 عاماً خلال الموسم الجاري بمباراتين سجل خلالهما هدفاً بواقع 33 دقيقة لعب.

اللاعب قد رحلّ خلال الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف نادي العربي الكويتي من المقاولون العرب ولكنه رحلّ بعد أيام بعد أزمة مع ناديه هناك ليعود لفريق الاتحاد السكندري ولكنه لم يشارك بقميصه ليرحل بعد ذلك لصفوف غزل المحلة.

اقرأ أيضًا:

5 عروض رسمية للاعب الأهلي بالانتقالات الشتوية الحالية

عودة الشناوي.. تشكيل بيراميدز في مواجهة المنصورة بكأس مصر