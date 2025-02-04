"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته

من مشاهد أيقونية إلى رفقاء.. كيف جمعت المصادفات بين بن شرقي وعطية الله

"رحل بسببه عن الاتحاد".. عبدالرحمن جبنة يكشف لمصراوي موقفه بعد تعاقد

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن وصول 5 عروض رسمية من أندية الدوري المصري للتعاقد مع لاعب الأهلي مصطفى أبو الخير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن أندية بتروجت، حرس الحدود، الجونة، المحلة وسموحة قد قدموا عروضًا رسمية للاعب الوسط المدافع مصطفى أبو الخير لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي الأهلي لم يحسموا موقفهم النهائي بخصوص الوجهة المقبلة للاعب صاحب الـ 21 عامًا بعدما تحدث اللاعب معهم طالبًا الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة في المباريات.

وقال المصدر إن اللاعب الذي تم تصعيده في النصف الثاني من عام 2023 للفريق الأول بالأهلي تلقى اتصالات هو ووكيله من نادي زد ولكن لم ترق حتى الآن لمفاوضات رسمية.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي الأهلي لا يمانعون خروج اللاعب على سبيل الإعارة ولكنهم يختارون الآن النادي الأنسب للاعب.

اقرأ أيضًا:

"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته بمصر؟

الزمالك يقترب من صفقة أوروبية لحل أزمته بالموسم