رسالة جروس وتأهيل السعيد ومشاركة جابر.. تفاصيل مران الزمالك

كتب- محمد خيري:

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز في الفترة الحالية وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشدد على أهمية تحقيق الفوز خلال المباراة المقبلة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

وفي ختام الجلسة شرح جروس بعض التعليمات الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي.

كما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق الأبيض، لتجهيز بالشكل الأنسب من الناحية البدنية للمباراة المقبلة.

وواصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق خوض برنامجه التأهيلي في صالة الجيمانيزيوم بالنادي في ظل معاناته من إصابة عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة، تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

كما شارك عمر جابر في جزء من مران اليوم، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر جابر في الفقرة البدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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