مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصري

1 0
14:30

وادي دجلة

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:30

المنصورة

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

خيتافي

كأس فرنسا

لو مان

- -
22:10

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

من مشاهد أيقونية إلى رفقاء.. كيف جمعت المصادفات بين بن شرقي وعطية الله في الأهلي؟

03:12 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مراوغة أشرف بن شرقي ليحيى عطية
  • عرض 5 صورة
    مراوغة أشرف بن شرقي ليحيى عطية
  • عرض 5 صورة
    أفشة وبن شرقي بنهائي أبطال أفريقيا 2019
  • عرض 5 صورة
    مراوغة أشرف بن شرقي ليحيى عطية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب: محمد عبدالهادي:

تحمل كرة القدم في طياتها العديد من المصادفات المثيرة، وأحيانًا تجمع بين اللاعبين في مواقف لا تُنسى قبل أن يصبحوا زملاء في الفريق نفسه.

هذا ما حدث مؤخرًا داخل أروقة النادي الأهلي بعد انضمام أشرف بن شرقي، حيث استعاد الجمهور مشهدين بارزين ارتبطا بلاعبين مغربيين في الماضي قبل أن ينضماحديثًا إلى القلعة الحمراء، وهما يحيى عطية الله وأشرف بن شرقي.

"ترقيصة" حسين الشحات ليحيى عطية الله

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد، كان النجم المصري حسين الشحات بطل لقطة استثنائية عندما قام بمراوغة صعبة ليحيى عطية الله، لاعب الوداد آنذاك.

المشهد أصبح حديث الجماهير وقتها، لكن كرة القدم لا تعرف الثوابت، حيث أصبح عطية الله بعدها بأشهر قليلة لاعبًا في صفوف الأهلي، ليصبح زميلًا لمن أحرجه فنيًا في تلك المواجهة الحاسمة.

بن شرقي وأفشة في نهائي أبطال أفريقيا 2022

أما المشهد الثاني، فكان أكثر أيقونية، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام نادي الزمالك.

لحظة تسديد محمد مجدي أفشة هدفه الثاني، ظهرت لقطة شهيرة كان فيها النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك وقتها، في الكادر أثناء التسديد، وكأن القدر أراد أن يكون شاهدًا على لحظة تتويج الأهلي باللقب.

واليوم، يرتدي بن شرقي القميص الأحمر، ليصبح جزءًا من الكيان الذي احتفل أمامه قبل سنوات.

اقرأ أيضًا:

"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته بمصر؟

بعد تألقه مع الأهلي.. صحيفة سلوفينية تتغنى بتألق جراديشار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

يحيى عطية الله أشرف بن شرقي الأهلي الزمالك نهائي القرن أفشة وبن شرقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل يتوقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح الشهادة ذات العائد 23.5% و27% قبل اجتماع المركزي؟
بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات