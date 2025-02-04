"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته

كتب: محمد عبدالهادي:

تحمل كرة القدم في طياتها العديد من المصادفات المثيرة، وأحيانًا تجمع بين اللاعبين في مواقف لا تُنسى قبل أن يصبحوا زملاء في الفريق نفسه.

هذا ما حدث مؤخرًا داخل أروقة النادي الأهلي بعد انضمام أشرف بن شرقي، حيث استعاد الجمهور مشهدين بارزين ارتبطا بلاعبين مغربيين في الماضي قبل أن ينضماحديثًا إلى القلعة الحمراء، وهما يحيى عطية الله وأشرف بن شرقي.

"ترقيصة" حسين الشحات ليحيى عطية الله

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد، كان النجم المصري حسين الشحات بطل لقطة استثنائية عندما قام بمراوغة صعبة ليحيى عطية الله، لاعب الوداد آنذاك.

المشهد أصبح حديث الجماهير وقتها، لكن كرة القدم لا تعرف الثوابت، حيث أصبح عطية الله بعدها بأشهر قليلة لاعبًا في صفوف الأهلي، ليصبح زميلًا لمن أحرجه فنيًا في تلك المواجهة الحاسمة.

بن شرقي وأفشة في نهائي أبطال أفريقيا 2022

أما المشهد الثاني، فكان أكثر أيقونية، وتحديدًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 أمام نادي الزمالك.

لحظة تسديد محمد مجدي أفشة هدفه الثاني، ظهرت لقطة شهيرة كان فيها النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك وقتها، في الكادر أثناء التسديد، وكأن القدر أراد أن يكون شاهدًا على لحظة تتويج الأهلي باللقب.

واليوم، يرتدي بن شرقي القميص الأحمر، ليصبح جزءًا من الكيان الذي احتفل أمامه قبل سنوات.

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