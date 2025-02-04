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كتب- محمد عبدالهادي:

قدم المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي، أوراق اعتماده سريعًا مع النادي الأهلي خلال المباراتين الماضيتين أمام بيراميدز ومودرن سبورت.

ونجح جراديشار في قيادة الأهلي للفوز بنتيجة 3-1 على مودرن، وكان له بصمة كبيرة بعدما شارك في الثلاث أهداف التي سجلها الفريق، حيث سجل هدف وصنع إهدفين لزميله إمام عاشور.

إشادة سلوفينية بأهداف جراديشار مع الأهلي

كتبت صحيفة "جومانيا السلوفينية"، بعد تألقه أمام مودرن سبورت: "يستمر بسحره في مصر جراديشار يسجل هدفًا ويصنع تمريرتين حاسمتين في الشوط الأول مع الأهلي".

وتمكن جراديشار من المساهمة في 4 أهداف خلال مباراتين لعبهما بقميص النادي الأهلي، حيث سجل في مشاركته الأولى أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع اللاعب السلوفيني الدولي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

من هو اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار؟

جراديشار مهاجم سلوفيني يبلغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى صفوف فريق فيهيريفار المجري في فبراير 2024، قبل أن ينتقل للأهلي في الميركاتو الشتوي مقابل مليون و100 ألف دولار.

وشارك جراديشار مع فريقه السابق في 22 مباراة، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وفيما يتعلق بمسيرته الدولية، خاض جراديشار مباراة واحدة مع منتخب سلوفينيا الأول، والتي كانت ضد أمريكا في يناير 2024، حيث سجل خلالها هدفًا.

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