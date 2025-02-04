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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، عن أبرز الاختلافات بين تجربته التدريبية والحياتية في مصر ونظيرتها التي خاضها في أوروبا.

وقال كولر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية يوم أمس الإثنين: "الحياة في مصر لا يمكن مقارنتها تمامًا بأوروبا، فهي مختلفة جدًا ومليئة بالإثارة، خلال عامين ونص قضيتهم هنا تعلمت الكثير واكتسبت خبرات جديدة".

وتابع المدرب السويسري:" القاهرة مدينة ضخمة ومزدحمة جدًا، فالأمور هنا ليست منظمة كما في أوروبا، ففي البداية كنت استغرق ساعة للوصول إلى التدريبات بسبب الازدحام والمسافة، ولكن الآن انتقلت لفندق قريب".

وأكمل كولر تصريحاته: "تعلمت هنا ألا يجب أن آخذ كل الأمور بصرامة، على سبيل المثال في أوروبا لو حدث تأخير من اللاعبين في اي اجتماع يجب توقيع عقوبات أما هنا فعليك أن تترك الأمور بسلاسة".

وأوضح السويسري مارسيل كولر:" فيما يتعلق بالدين والمعتقدات، هنا اللاعبين يؤدون خمس صلوات في اليوم، وهذا بالتأكيد له تأثير في مواعيد التدريبات".

وواصل مدرب الأهلي: "جودة الملاعب في مصر ليست أفضل شيء، وهناك ضغط مباريات كبير، وحين تذهب للعب في أفريقيا تستغرق رحلة السفر 12 ساعة ويجب أن تستلقي وتنام بأي طريقة من التعب وهو ما أعتاد عليه اللاعبون".

وأتم كولر تصريحاته بقوله:" الأندية الكبيرة في مصر مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز يمتلكون لاعبين جيدين، ولكن لا يهتمون كثيرًا بالنواحي التكتيكية للاعبين الشباب الذين يحتاجون للتطوير على عكس ما يحدث في أوروبا".

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