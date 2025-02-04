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كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر اقتراب مسؤولو الزمالك من حسم صفقة أوروبية خلال الانتقالات الشتوية الجارية؛ لحل أزمة خط الدفاع التي تواجهه خلال الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن مسؤولي الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع المدافع الكونجولي البلجيكي روكي بوشيري المحترف بصفوف هيبرنيان الاسكتلندي لضمه.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الزمالك ينتظرون حسم ملف صفقة المدافع صاحب الـ 25عاماً خلال الساعات القليلة المقبلة.

أرقام روكي بوشيري مع نادي هيبرنيان الاسكتلندي

اللاعب الذي تدرج بمنتخبات بلجيكا السنية المختلفة قبل تمثيل المنتخب الكونجولي الأول قد شارك مع فريقه بالموسم الجاري 2024/25 بـ 20 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

صفقات الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية، بدأت بالإعلان أول أمس الأحد، عن ضم لاعب الوسط المدافع محمود جهاد من نادي فاركو، بجانب ضم مدافع نادي الجونة أحمد حسام.

وينشط مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة سواء للاعبين محليين أو أجانب في ظل نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والإصابات التي لحقت بلاعبيه في ظل تدعيم منافسيه لصفوفهم بصفقات قوية.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، لكن يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إنجاز الصفقات قبل موعد إغلاق القيد المحلي حتى يتسنى له قيد الصفقات بقائمته المشارك بها ببطولة الكونفدرالية الأفريقي.

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