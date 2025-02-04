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"هات من الآخر".. هل وقع زيزو للأهلي؟.. أحمد شوبير يرد

01:53 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    أِرف بن شرقي وزيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه بإذاعة "أون سبورت إف إم": "فيه حد بعتلي يسألني ويقولي ما تجيب من الأخر يا كابتن شوبير وقولنا زيزو وقع للأهلي ولا لا؟".

أوضح: "أحمد سيد زيزو لن ينضم للأهلي هذا العام.. اللاعب سيستكمل الموسم مع الزمالك، وأنا لا أعتقد إنه سينضم للنادي الأهلي".

ويحاول نادي الزمالك في الفترة الحالية، تجديد عقد لاعبه أحمد سيد زيزو، وفقا لإمكانيات النادي، حيث تقرر أن يعقد جلسة معه في الفترة المقبلة للوصول لاتفاق مرضي من الناحية المادية.

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شوبير زيزو تجديد عقد زيزو أخبار الزمالك
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