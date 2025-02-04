"هات من الآخر".. هل وقع زيزو للأهلي؟.. أحمد شوبير يرد
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
-
-
عرض 17 صورة
-
عرض 17 صورة
كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه بإذاعة "أون سبورت إف إم": "فيه حد بعتلي يسألني ويقولي ما تجيب من الأخر يا كابتن شوبير وقولنا زيزو وقع للأهلي ولا لا؟".
أوضح: "أحمد سيد زيزو لن ينضم للأهلي هذا العام.. اللاعب سيستكمل الموسم مع الزمالك، وأنا لا أعتقد إنه سينضم للنادي الأهلي".
ويحاول نادي الزمالك في الفترة الحالية، تجديد عقد لاعبه أحمد سيد زيزو، وفقا لإمكانيات النادي، حيث تقرر أن يعقد جلسة معه في الفترة المقبلة للوصول لاتفاق مرضي من الناحية المادية.
اقرأ أيضا:
"خدع النادي".. الاتحاد الليبي يهدد صفقة الزمالك الجديدة
فيديو قد يعجبك: