"هات من الآخر".. هل وقع زيزو للأهلي؟.. أحمد شوبير يرد

"الفارق بين الأهلي والزمالك وأندية أوروبا".. ماذا قال مارسيل كولر عن حياته

بعد تألقه مع الأهلي.. صحيفة سلوفينية تتغنى بتألق جراديشار

من مشاهد أيقونية إلى رفقاء.. كيف جمعت المصادفات بين بن شرقي وعطية الله

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية، والانتقال إليه مجانا مع نهاية الموسم.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه بإذاعة "أون سبورت إف إم": "فيه حد بعتلي يسألني ويقولي ما تجيب من الأخر يا كابتن شوبير وقولنا زيزو وقع للأهلي ولا لا؟".

أوضح: "أحمد سيد زيزو لن ينضم للأهلي هذا العام.. اللاعب سيستكمل الموسم مع الزمالك، وأنا لا أعتقد إنه سينضم للنادي الأهلي".

ويحاول نادي الزمالك في الفترة الحالية، تجديد عقد لاعبه أحمد سيد زيزو، وفقا لإمكانيات النادي، حيث تقرر أن يعقد جلسة معه في الفترة المقبلة للوصول لاتفاق مرضي من الناحية المادية.

اقرأ أيضا:

"خدع النادي".. الاتحاد الليبي يهدد صفقة الزمالك الجديدة