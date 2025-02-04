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"بعد امتناع المدير الفني".. رئيس نادي المنصورة يكشف من سيقود فريقه أمام بيراميدز

01:01 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد شاهين لاعب المنصورة يعتدي على المدرب علاء نوح
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كشف رئيس نادي المنصورة، محمد البسيوني، عمن سيقود مباراة فريقه أمام نظيره بيراميدز في كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة بكأس مصر

ويستضيف فريق بيراميدز عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء نظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وقال البسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورت اليوم، إن علاء نوح لن يقود فريقه أمام بيراميدز بل المدرب العالم ياسر عبدالواحد.

وأضاف رئيس نادي المنصورة:"علاء نوح مدرب محترم ويقوم بعمل جيد مع المصنورة ولكن إدارة الأزمات عبر وسائل الإعلام لن يصل بينا لأي نتيجة".

وأتم البسيوني تصريحاته بقوله:"نثق في لاعبينا أمام بيراميدز وسنبذل كل ما لدينا ولكن الجميع يعلم الفوارق المالية والفنية بيننا وبينهم".

علاء نوح يعلن رحيله عن المنصورة أمام بيراميدز

وكان علاء نوح قد أعلن في تصريحات إعلامية له مساء يوم أمس الإثنين رحيله عن تدريب المنصورة بسبب تدخل إدارة النادي بإقالة أحد معاونيه من الجهاز الفني.


وكانت مباراة المقاولون العرب أمام نظيره المنصورة في ديسمبر الماضي، ببطولة دوري المحترفين المصري، قد شهدت مشادة قوية بين لاعب نادي المنصورة أحمد شاهين ومدرب الفريق علاء نوح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


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علاء نوح مدرب المنصورة بيراميدز ضد المنصورة موعد مباراة بيراميدز والمنصورة بكأس مصر نادي المنصورة
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