"ما عنديش وقت".. جروس يرفض أول طلبات اللجنة الفنية في الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي جمال الغندور، إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رفض أول مقترح اللجنة الاستشارية في القلعة البيضاء.

وتولت لجنة فنية استشارية جديدة، ملف التعاقدات لنادي الزمالك، وتضم كل من: أحمد حسام ميدو وحازم إمام ومحمد أبو العلا وهيثم فاروق ونادر السيد، نجم النادي القدامى.

وقال "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور:" طلبت اللجنة الاستشارية من جروس توسيع قاعدة الناشئين في الفريق الأول ومحاولة الاعتماد عليه لسد أوجه العجز والنقص في بعض المراكز".

وأضاف:" طلب اللجنة الاستشارية تم رفضه من جانب جروس، حيث أكد لهم المدير الفني أن الوقت لن يسعفه لتجربة اللاعبين الشباب في الفترة المقبلة".

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