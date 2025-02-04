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"خدع النادي".. الاتحاد الليبي يهدد صفقة الزمالك الجديدة

12:12 م الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    نوفل الزرهوني
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    نوفل الزرهوني
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    نوفل الزرهوني
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كتب- محمد خيري:

أصبحت مفاوضات نادي الزمالك للتعاقد مع المغربي نوفل الزرهوني، مهاجم فريق الرجاء المغربي مهددة بالفشل.

ويبحث نادي الزمالك تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بصفقات قوية وفقا لطلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وعلم موقع "مصراوي"، وفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، أن اللاعب كان قريبا من نادي الزمالك، وتم التفاوض مع نادي الرجاء على ضمه في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن "الزرهوني"، عقده ينتهي بنهاية الموسم، وتوصل لاتفاق مع نادي الزمالك للتوقيع لمدة موسمين ونصف، على أن يدفع الأبيض مبلغ 300 ألف دولار لناديه قيمة باقي عقده.

وأتم المصدر، أن نادي الزمالك فوجئ بتوقيع اللاعب لنادي الاتحاد الليبي، ولم يخطرهم، وحاليا يحاول إنهاء الأمور معهم بشكل ودي من أجل الانتقال للأبيض، وهو ما جعل هناك حالة من الغضب لعدم تحدث اللاعب بصدق من البداية، وتتجه الأمور لعدم إتمام التعاقد.

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