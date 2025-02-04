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شاهندة المغربي تقود مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

11:50 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة السوبر المصري للسيدات
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    طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك للسيدات شاهندة المغربي ويارا عاطف ونهى
  • عرض 8 صورة
    طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك للسيدات شاهندة المغربي ويارا عاطف ونهى 2
  • عرض 8 صورة
    الحكمة المصرية شاهندة المغربي
  • عرض 8 صورة
    الحكمة المصرية شاهندة المغربي
  • عرض 8 صورة
    الحكمة المصرية شاهندة المغربي
  • عرض 8 صورة
    الحكمة المصرية شاهندة المغربي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة بكأس مصر

ويستضيف فريق بيراميدز عند الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء نظيره المنصورة ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

حكام مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

شاهندة المغربي ستتولى ـ بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء أمس الإثنين، قيادة المباراة على أن يساعدها كل من أحمد الفار وأحمد زغلول، فيما ستكون نورا سمير محكمة رابعة.

وسيراقب المباراة أشرف السعيد خلف فيما سيكون حسن عبدالله مقيمًا للحكام.

ولا تعد هذه هي المباراة الأولى التي تقودها شاهندة المغربي لفريق بيراميدز بل الثالثة ولكن المباراتين السابقتين كانتا في بطولة الدوري بينما هي المباراة الأولى التي ستقودها لفريق المنصورة.

وتنطلق منافسات دور الـ 32 من بطولة الكأس بمباراة عند الثانية والنصف تجمع فريقي المصري ونظيره وادي دجلة على ملعب ستاد السويس الجديد.

حكام مباراة المصري ووادي دجلة في كأس مصر

السيد منير سيقود المباراة كحكم ساحة على أن يساعده كلا من مصطفى عطية وأحمد عبد المنعم شعبان فيما سيكون أحمد جمال شاهين الحكم الرابع.

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شاهندة المغربي حكام مباراة بيراميدز والمنصورة موعد مباراة بيراميدز والمنصورة بكأس مصر كأس مصر بيراميدز ضد المنصورة
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