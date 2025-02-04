كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، موقفًا مضحكًا كان يجمعه بالنجم الأرجنتيني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي ليونيل ميسي.

وقال رونالدو خلال تصريحات لبرنامج الشرينجيتو الإسباني:"علاقتي بميسي جيدة"، قبل أن يضيف ضاحكاً:"كنت أترجم له خلال حفلات توزيع الجوائز، الأمر كان مضحكًا ولكن كانت المنافسة بيننا صحية وكان بيننا تفاهم".

وشدد اللاعب صاحب الـ 39 عاماً على أنه يرى نفسه أفضل لاعب على الإطلاق، معللاً:"أنا سريع وقوي وأسجل بالرأس وبالقدم اليمنى واليسرى لا يوجد لاعب أكثر تكاملا مني".

نتيجة مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

كريستيانو رونالدو قاد فريق النصر للفوز برباعية نظيفة على نظيره الوصل الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة بعدما سجل هدفين.

أرقام كريستيانو رونالدو في موسم 2024/25

رونالدو شارك بقميص النصر خلال الموسم الجاري بـ 25 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 4 خلال 2198 دقيقة لعب.

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