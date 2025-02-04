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الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمنصورة في بطولة كأس مصر

11:18 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي بيراميدز، نظيره المنصورة، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمنصورة، في الخامسة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتعد هذه المباراة ضمن المؤجلين من هذا الدور لبطولة الكأس، نظرا لانشغال بيراميدز في الفترة الماضية بالمشاركة الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمنصورة

وتقرر أن تنقل مباراة بيراميدز، والمنصورة في الخامسة والنصف مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويأمل فريق بيراميدز، في تحقيق الفوز، للاستمرار في صحوته مثلما هي في الدوري، بعدما حقق فوزا كبيرا على الزمالك في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، وبعها يأتي الأهلي بفارق نقطة واحدة برصيد 23 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الزمالك برصيد 20 نقطة.

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