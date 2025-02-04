"مسرحية بايخة ولازم زيزو يمشي".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

أحدهما قاهر الأهلي.. من هم المرشحين لخلافة جروس في الزمالك؟

"كنت مترجمه".. رونالدو يكشف عن موقف مضحكًا مع ميسي ويعلن أفضليته

كتب- محمد خيري:

طالب محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: "أرحب برحيل زيزو وكان من الأفضل رحيله الصيف الماضي، من أجل الاستفادة من المقابل المادي".

أكمل: "الزمالك خسر من بيراميدز بثلاثية في وجود زيزو، وما يحدث مسرحية بايخة، ولا نعلم متى ستنتهي".

وأتم تصريحاته: "مباراة الإسماعيلي الفرصة الأخيرة لجروس مع الزمالك وأتمنى رحيله والتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز".

جدير بالذكر، أن عقد أحمد سيد زيزو ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

اقرأ أيضا:

رغم تويتة هيثم فاروق.. الشحانية يفجر مفاجأة بشأن صفقة كوروما للزمالك