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"مسرحية بايخة ولازم زيزو يمشي".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

10:56 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
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    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    أِرف بن شرقي وزيزو
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (2)
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    زيزو لاعب الزمالك
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (3)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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كتب- محمد خيري:

طالب محمد عبدالله، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالله في تصريحات تلفزيونية على قناة الحدث اليوم: "أرحب برحيل زيزو وكان من الأفضل رحيله الصيف الماضي، من أجل الاستفادة من المقابل المادي".

أكمل: "الزمالك خسر من بيراميدز بثلاثية في وجود زيزو، وما يحدث مسرحية بايخة، ولا نعلم متى ستنتهي".

وأتم تصريحاته: "مباراة الإسماعيلي الفرصة الأخيرة لجروس مع الزمالك وأتمنى رحيله والتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز".

جدير بالذكر، أن عقد أحمد سيد زيزو ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

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