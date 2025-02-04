رغم تويتة هيثم فاروق.. الشحانية يفجر مفاجأة بشأن صفقة كوروما للزمالك

أحدهما قاهر الأهلي.. من هم المرشحين لخلافة جروس في الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

فجر حسين جلال، مدير نادي الشحانية القطري، مفاجأة بشأن صفقة انضمام السيراليوني الحسن كوروما إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "جلال" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هناك اهتمام شفوي حاليًا من نادي الزمالك بالحسن كروما، ولكن لم يصل إلى اللغة الرسمية حتى الآن".

أضاف: "خلال اليومين القادمين سوف تتضح الأمور أكثر، رغم أن قيد الانتقالات أُغلق في قطر، وبالتالي إذا وافقنا على رحيل الحسن كروما للزمالك، سنبحث عن لاعب حر للتعاقد معه".

أكمل: "وفي النهاية ندرس الموضوع بالكامل ويتم عرضه على مجلس الإدارة ورئيس النادي، وهناك أكثر من لاعب حر معروض علينا ولكن الاختيار يعود للجهاز الفني".

وأوضح: "أما بالنسبة للمفاوضات مع الزمالك فهي شبه نهائية، لم ننته لكننا على وشك الاتفاق، ولو الصفقة تمت لنادي الزمالك ستكون على سبيل الإعارة بنية الشراء، وتوجد بنود أخرى خاصة بالمكافآت أيضا".

وكان هيثم فاروق عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، نفى تماما اختياره لهذه الصفقة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي: "توضيح بسيط لعشاق الزمالك، الحسن كوروما ليس ترشيحي ولكني شاهدت مباريات له وقلت رأيي بكل صراحة ونزاهة".

وأضاف: "لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك، وهناك من هو أفضل منه، لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون والربط بين وجودي في قطر ولعبه في الدوري القطري لا محل له من الإعراب".