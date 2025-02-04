مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

المصري

- -
14:30

وادي دجلة

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:30

المنصورة

كأس ملك أسبانيا

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

خيتافي

كأس فرنسا

لو مان

- -
22:10

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

رغم تويتة هيثم فاروق.. الشحانية يفجر مفاجأة بشأن صفقة كوروما للزمالك

10:38 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما (6)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما (5)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما (4)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما (2)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما (1)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما لاعب الشحانية القطري (1)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما لاعب الشحانية القطري (3)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما لاعب الشحانية القطري (2)
  • عرض 10 صورة
    الحسن كوروما لاعب الشحانية القطري (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

فجر حسين جلال، مدير نادي الشحانية القطري، مفاجأة بشأن صفقة انضمام السيراليوني الحسن كوروما إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال "جلال" في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2: "هناك اهتمام شفوي حاليًا من نادي الزمالك بالحسن كروما، ولكن لم يصل إلى اللغة الرسمية حتى الآن".

أضاف: "خلال اليومين القادمين سوف تتضح الأمور أكثر، رغم أن قيد الانتقالات أُغلق في قطر، وبالتالي إذا وافقنا على رحيل الحسن كروما للزمالك، سنبحث عن لاعب حر للتعاقد معه".

أكمل: "وفي النهاية ندرس الموضوع بالكامل ويتم عرضه على مجلس الإدارة ورئيس النادي، وهناك أكثر من لاعب حر معروض علينا ولكن الاختيار يعود للجهاز الفني".

وأوضح: "أما بالنسبة للمفاوضات مع الزمالك فهي شبه نهائية، لم ننته لكننا على وشك الاتفاق، ولو الصفقة تمت لنادي الزمالك ستكون على سبيل الإعارة بنية الشراء، وتوجد بنود أخرى خاصة بالمكافآت أيضا".

وكان هيثم فاروق عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، نفى تماما اختياره لهذه الصفقة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي: "توضيح بسيط لعشاق الزمالك، الحسن كوروما ليس ترشيحي ولكني شاهدت مباريات له وقلت رأيي بكل صراحة ونزاهة".

وأضاف: "لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك، وهناك من هو أفضل منه، لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون والربط بين وجودي في قطر ولعبه في الدوري القطري لا محل له من الإعراب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحسن كوروما الشحانية القطري الزمالك أخبار الزمالك صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مسرحية بايخة ولازم زيزو يمشي".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية

إعلان

إعلان

بورصة المقرئين.. بورصة المقرئين.. محمود الشحات الأعلى وحرك الأقل - قائمة بأسعار إحياء العزاءات