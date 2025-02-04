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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة فنية تضم لاعبين سابقين بالنادي يترأسها أحمد حسام "ميدو"؛ لاختيار الصفقات الجديدة للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لدعم الفريق بالصورة الأمثل.

اللجنة الفنية للزمالك

اللجنة الفنية للزمالك تضم عدد من اللاعبين القدامى على رأسهم أحمد حسام ميدو بجانبه حازم إمام، محمد أبو العلا، هيثم فاروق ونادر السيد؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعها الأول بصورة رسمية مع الإدارة والمدير الفني لفريق الزمالك السويسري كريستيان جروس اليوم الثلاثاء.

ولكن يبدوا أن الأمور لا تسير باتفاق داخل اللجنة الفنية للزمالك وهو ماحدث بعدما اقترب مسؤولو القلعة البيضاء من إتمام صفقة التعاقد مع الجناج السيراليوني بصفوف الشحانية القطري الحسن كروما.

مفاوضات الزمالك مع الحسن كروما

حسين جلال، مدير نادي الشحانية القطري، قال عبر قناة إم بي سي مصر 2:" فترة القيد الشتوية بالدوري القطري قد أُغلقت ولكننا ندرس اهتمام الزمالك وهناك أكثر من لاعب حر معروض علينا لتعويض رحيل الحسن كروما إذا تمت الصفقة للزمالك ولكن الاختيار يعود للجهاز الفني".

وأتم مدير نادي الشحانية:"بالنسبة للمفاوضات مع الزمالك فهي شبه نهائية، لم ننته لكننا على وشك الاتفاق ولو الصفقة تمت لنادي الزمالك ستكون على سبيل الإعارة بنية الشراء، وتوجد بنود أخرى خاصة بالمكافآت أيضا".

خلافات اللجنة الفنية بالزمالك

قابل هذه الأخبار تدوينة من عضو اللجنة الفنية بالزمالك هيثم فاروق عبر حسابه بمنصة إكس جاءت كالتالي:"توضيح بسيط لعشاق الزمالك الحسن كوروما ليس ترشيحي ولكن شاهدت مبارايات له وقلت رأيي بكل صراحة ونزاهة.لاعب جيد ولكن ليس شخصية الزمالك وهناك من هو أفضل منه لا نريد أن نعيد مسلسل سامسون الربط بين وجودي في قطر وأنه يلعب في الدوري القطري لا محل له من الإعراب".

صفقات الزمالك الجديدة

صفقات الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية، بدأت بالإعلان يوم أمس الأحد، عن ضم لاعب الوسط المدافع محمود جهاد من نادي فاركو، بجانب ضم مدافع نادي الجونة أحمد حسام.

وينشط مسؤولو الزمالك خلال الفترة الحالية لحسم أكثر من صفقة سواء للاعبين محليين أو أجانب في ظل نتائج الفريق بالفترة الأخيرة والإصابات التي لحقت بلاعبيه في ظل تدعيم منافسيه لصفوفهم بصفقات قوية.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد الأفريقي بالانتقالات الشتوية، تم مد فترته من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى يوم 28 فبراير الجاري، لكن يعمل مسؤولو نادي الزمالك على إنجاز الصفقات قبل موعد إغلاق القيد المحلي حتى يتسنى له قيد الصفقات بقائمته المشارك بها ببطولة الكونفدرالية الأفريقي.

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