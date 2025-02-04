"ليلة الكؤوس" .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
كتب - محمد عبد السلام:
تقام اليوم الثلاثاء 4 فبراير، العديد من المباريات حول العالم أبرزهم في بطولة الكأس:
مواعيد مباريات كأس مصر
المصري ضد وادي دجلة - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2
بيراميدز ضد المنصورة - 5:30 مساء - أون تايم سبورت 1
موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرفة ضد باختاكور - 6 مساء - بي إن سبورت AFC
الهلال ضد برسبوليس - 8 مساء - بي إن سبورت AFC 1
موعد مباريات كأس فرنسا
تروا ضد بريست - 8:00 - بي إن سبورت 3
ليل ضد دنكارك - 8:00 - بي إن سبورت 4
لومان ضد باريس سان جيرمان - بي إن سبورت 1
موعد مباريات كأس إسبانيا
أتليتكو مدريد ضد خيتافي - 10:30 مساء - CCS 1
موعد مباريات كأس المانيا
شتوتجارت ضد أوغسبورج - 9:45 مساء - دبي الرياضية 2
موعد مباريات كأس إيطاليا
أتلانتا ضد بولونيا - 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1
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