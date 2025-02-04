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"ليلة الكؤوس" .. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 04 فبراير 2025

بيراميدز

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كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الثلاثاء 4 فبراير، العديد من المباريات حول العالم أبرزهم في بطولة الكأس:

مواعيد مباريات كأس مصر

المصري ضد وادي دجلة - 2:30 مساء - أون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد المنصورة - 5:30 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

الغرفة ضد باختاكور - 6 مساء - بي إن سبورت AFC

الهلال ضد برسبوليس - 8 مساء - بي إن سبورت AFC 1

موعد مباريات كأس فرنسا

تروا ضد بريست - 8:00 - بي إن سبورت 3

ليل ضد دنكارك - 8:00 - بي إن سبورت 4

لومان ضد باريس سان جيرمان - بي إن سبورت 1

موعد مباريات كأس إسبانيا

أتليتكو مدريد ضد خيتافي - 10:30 مساء - CCS 1

موعد مباريات كأس المانيا

شتوتجارت ضد أوغسبورج - 9:45 مساء - دبي الرياضية 2

موعد مباريات كأس إيطاليا

أتلانتا ضد بولونيا - 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1

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بيراميدز مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات كأس مصر مواعيد مباريات كأس إيطاليا مواعيد مباريات كأس إسبانيا
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