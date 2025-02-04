شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

كتب ـ محمد خيري:

يسود اتجاه داخل نادي الزمالك، لإقالة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول، حال استمرار النتائج السلبية.

ويعاني نادي الزمالك من تراجع في النتائج، حيث خسر في المباراة الماضية من بيراميدز بثلاثية، ببطولة الدوري المصري وقبلها من مودرن سبورت متذيل الترتيب.

وتعاقد نادي الزمالك مع جروس خلال شهر ديسمبر الماضي 2024، حيث خاض مع الأبيض 11 مباراة منذ تولي القيادة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين.

المرشحون لقيادة الزمالك حال رحيل جروس

وعلم موقع "مصراوي"، في مصدر داخل الزمالك أن هناك ثنائي تم ترشيحهما من جانب اللجنة الفنية الجديدة، لخلافة جروس حال الإخفاق في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الأول هو الفرنسي كارتيرون مدرب الأبيض السابق، الذي تولى تدريب الأهلي أيضًا، ويعد كارتيرون له ذكريات مميزة، مع الجماهير البيضاء، بعدما حقق الفوز ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، والمصري على حساب الأهلي عام 2020.

والمرشح الثاني، هو البرازيلي ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، الذي حقق نتائج مميزة مع الفراعنة الصغار في أولمبياد باريس الماضية، وحصل على المركز الرابع، لأول مرة في تاريخ مصر.

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