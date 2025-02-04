كتب ـ محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة فنية استشارية، لمساعدة المجلس في الفترة الحالية، لاختيار الصفقات الجديدة، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية.

مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعا يوم الأحد وتم الاستقرار على اختيار اللجنة الفنية الجديدة، مع تعديل بعض الاختصاصات الحالية، في ظل تمسك أحمد سليمان عضو المجلس بالابتعاد عن ملف الكرة.

لجنة الزمالك الجديدة تتكون من النجوم القدامى: حازم إمام وأحمد حسام ميدو ومحمد أبو العلا وهيثم فاروق ونادر السيد، لاختيار الصفقات الجديدة.

هل تتقاضى لجنة الكرة الجديدة في الزمالك مقابل مادي؟

وعلم موقع "مصراوي"، من مصدر داخل النادي، أن اللجنة الاستشارية الجديدة، تعمل تطوعًا دون الحصول على أي مقابل مادي وهو ما كان طلبهم.

وأوضح المصدر، أن أعضاء اللجنة الجديدة، هدفهم الأول هو مساعدة نادي الزمالك، للخروج من كبوته الحالية، ووضعه على طريق الصحيح، خاصة وأنهم من أبنائه.

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