وكيل يحىى عطية الله يكشف موعد عودته إلى المباريات

شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث محسن المعادي، وكيل المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي اليوم الاثنين 3 فبراير، مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج " الكورة مع فايق"، عن موعد عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات

وقال العمادي خلال تصريحات لبرنامج "الكورة مع فائق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2": "يحيى عطيه الله، وفقًا لرؤية الطبيب سيعود بعد أسبوع للتدريبات الفردية ويحتاج للتعافي من 3 أسابيع إلى شهر للمشاركة في المباريات".

وانضم يحيى عطية الله إلى المارد الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/2025

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.