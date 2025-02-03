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وكيل يحىى عطية الله يكشف موعد عودته إلى المباريات

11:37 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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كتب ـ محمد الميموني:

تحدث محسن المعادي، وكيل المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر للنادي الأهلي اليوم الاثنين 3 فبراير، مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج " الكورة مع فايق"، عن موعد عودته إلى التدريبات والمشاركة في المباريات

وقال العمادي خلال تصريحات لبرنامج "الكورة مع فائق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر2": "يحيى عطيه الله، وفقًا لرؤية الطبيب سيعود بعد أسبوع للتدريبات الفردية ويحتاج للتعافي من 3 أسابيع إلى شهر للمشاركة في المباريات".

وانضم يحيى عطية الله إلى المارد الأحمر على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024/2025

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة.

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يحيى عطية الله وكيل يحىى عطية الله الأهلي أخبار الأهلي
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