شوبير يكشف موقف وسام أبوعلي من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك

تدريبات الزمالك اليوم الإثنين شهدت مشاركة اللاعبين محمود جهاد وأحمد حسام في أول ظهور لهما مع الفريق.

صفقات الزمالك الجديدة

الزمالك كان قد أعلن التعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع لاعب خط الوسط محمود جهاد قادمًا من صفوف فاركو بعقد لمدة 4 سنوات ونصف والمدافع أحمد حسام قادمًا من صفوف الجونة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويواصل فريق الزمالك خلال الفترة الجارية تحضيراً لمباراته المقبلة ببطولة الدوري أمام نظيره الإسماعيلي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي بالدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن المصري الرابع ومثلها عن سيراميكا كليوباترا الخامس.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة.

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