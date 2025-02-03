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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حسان البطاينة، وكيل اللاعب الأردني الدولي موسى التعمري، عن كواليس مفاوضات الأهلي معهم لضم موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

رين يضم موسى التعمري

نادي رين الفرنسي أعلن في وقت سابق من اليوم الإثنين ضم الجناح الأيمن الأردني موسى التعمري قادمًا من نادي مونبيليه.

مفاوضات الأهلي مع موسى التعمري

وأكد البطاينة، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء اليوم، المفاوضات بين الأهلي وموكله، مشيرًا إلى أنها استمرت لمدة شهر ولكن نادي مونبيليه رفض عرض الأهلي الذي وصل إلى 6 مليون يورو ـ ما يوازي 311 مليون جنيه مصري ـ بجانب حوافز إضافية حال وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أو تخطى دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

مشاركة موسى التعمري بكأس العالم للأندية

وأتم وكيل موسى التعمري بالتنويه إلى أنهم لم يتحدثوا مع نادي رين على إمكانية مشاركة التعمري مع الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، مضيفًا:"اللاعب لديه الرغبة في المشاركة بكأس العالم للأندية مع الأهلي، الموضوع لم يتم اقتراحه، ونتمنى موافقة رين على الأمر".

أرقام موسى التعمري مع مونبيليه موسم 24/25

موسى التعمري شارك بقميص مونبيليه خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 32 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

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