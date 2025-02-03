أحمد شوبير يعلن موعد أول مباراة لبن شرقي مع الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن الموعد المحتمل لأول مباراة للمحترف المغربي أشرف بنشرقي مع الأهلي.

موعد مشاركة أشرف بن شرقي مع الأهلي

وقال شوبير خلال حلقة برنامج "حارس الأهلي" مساء اليوم الإثنين على قناة ناديه، إن الفترة الجارية تشهد تجهيز أشرف بن شرقي للمشاركة مع الأهلي خلال مباراة غزل المحلة بنسبة كبيرة.

وأضاف شوبير:"أشرف بن شرقي يستعد لمباراة غزل المحلة ولكن لن يلحق مباراة بتروجت ولكن يحي عطيه الله قدامه وقت عشان يرجع من الإصابة ويشارك مع الفريق في المناسبات القادمة".

وتطرق مقدم برنامج حارس الأهلي للمنافسة بين جراديشار ووسام أبو علي ثنائي خط هجوم الأهلي بقوله:"حلو أوي الصراع بين وسام أبو علي وجراديشار وكل ده لصالح الأهلي وإن شاء الله وسام أبوعلى هيكون موجود خلال الـ10 أيام القادمة".

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبترجت في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني قبل المباراة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.