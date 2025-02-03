أول تعليق من مصطفى الدكش صفقة الأهلي الجديدة بعد الإعلان الرسمي

أحمد شوبير يكشف خطوة متبقية قبل مشاركة بن شرقي مع الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

نشرت حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورتين للنجم المغربي أشرف بن شرقي وزميله محمد مجدي "أفشة" بمقر النادي الأهلي.

ويعد الظهور هو الأول لبن شرقي بتدريبات الأهلي عقب انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من الريان القطري.

وهي الصور التي لاقت رواجاً كبيرًا في ظل ربطها بالصورة الشهيرة التي جمعتهما بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 حين كان يلعب بن شرقي بقميص الزمالك.

وخسر الزمالك المباراة التي سُميّت بـ "نهائي القرن" بهدفين مقابل هدف بعدما سجل أفشة الهدف الثاني بالدقائق الأخيرة في لقطة ظهر بجواره بن شرقي.

صفقة بنشرقي

بنشرقي كان قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف الريان خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعدما توصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبتروجيت في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني قبل المباراة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق بتروجت المركز السادس برصي