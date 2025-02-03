أحمد شوبير يكشف خطوة متبقية قبل مشاركة بن شرقي مع الأهلي

أول تعليق من مصطفى الدكش صفقة الأهلي الجديدة بعد الإعلان الرسمي

" بذكريات القاضية ممكن".. أول لقاء بين قفشه وبن شرقي داخل مقر الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير ما يتبقى ليشارك المحترف المغربي بصفوف الأهلي أشرف بن شرقي مع الفريق بالمباريات.

ونشرت الحسابات الرسمية لأحمد شوبير عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين:"أشرف بن شرقي سيستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تمامًا من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية".‏

صفقة بنشرقي

بنشرقي كان قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف الريان القطري خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعدما توصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبترجت في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني قبل المباراة برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل فريق بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.