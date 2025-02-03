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أبرز 11 معلومة عن راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة

08:13 م الإثنين 03 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    الروماني راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة
  • عرض 5 صورة
    الروماني راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة
  • عرض 5 صورة
    الروماني راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة
  • عرض 5 صورة
    الروماني راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة
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كتب - نهى خورشيد

كشف مصدر عن دخول مسؤول النادي الأهلي في مفاوضات جادة للتعاقد مع الجناح النمساوي من أصل روماني راؤول فلوروتش لاعب أوليمبيا ليوبليانا السولفيني.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن النادي الأهلي يسعى لضم جناح أيمن خلال الفترة الجارية؛ لتعويض رحيل محترفه الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

ويعرض "مصراوي" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن راؤول فلوريش صفقة الأهلى المحتملة:

من هو راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة

يدعي راؤول ألكسندر فلوروتش

من مواليد 10 يونيو 2001 (23 عامًا)

نشأ في مدينة فوكلا بروك، بالنمسا

الجنسية: نمساوي

الطول: 1.82 متر

بدأ مسيرته في نادي DSG Union Haid في عام 2009

يلعب في مركز الجناح الأيمن (يلعب بالقدم اليسرى)

المركز الثانوي له جناح أيسر

النادي الحالي: إن كي أولمبيا ليوبليانا (NK Olimpija Ljubljana) - الدوري السلوفيني الممتاز

تاريخ الانضمام للنادي: 1 يوليو 2023

مدة العقد: حتى 31 مايو 2026

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الروماني راؤول فلوروتش صفقة الأهلي المحتملة معلومات عن راؤول فلوريش النادي الأهلي
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