أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الإعلان الرسمي

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن لاعب أوروبي جديد دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مفاوضات الأهلي مع راؤول فلوروتش

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن مسؤولي الأهلي قد دخلوا في مفاوضات مع الجناح النمساوي ذو الأصل الروماني راؤول فلوروتش المحترف بصفوف أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مفاوضات الأهلي لضم الجناح الأيمن صاحب الـ23 عامًا تأتي بناءً على رغبة من المدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي سبق له تدريب منتخب النمسا.

الأهلي يسعى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التعاقد مع جناح أيمن لتعويض رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية

صفقات الأهلي بالانتقالات الشتوية بدأت بإعلان التعاقد مع مدافع نادي زد مصطفى العش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري ثم أعقبها أربع صفقات وهن التعاقد مع أحمد رضا لاعب خط وسط بتروجت بجانب التعاقد مع السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري ثم التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون التركي المعار للريان القطري وأشرف بن شرقي قادمًا من الريان القطري.

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية

موعد غلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية تم مد فترته من قِبل مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة عقب اجتماع له في شهر ديسمبر من العام الماضي 2024.

اتحاد الكرة حينها قرر أن يمد فترة الانتقالات الشتوية 2025 التي بدأت في مطلع شهر يناير الجاري حتى يوم 8 فبراير 2025.

اقرأ أيضًا:

نادي دلفي يعلن رسمياً انتقال لاعبه للأهلي

5 صور ترصد الظهور الأول لبن شرقي في تدريبات الأهلي