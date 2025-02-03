20 صورة لتدريبات الأهلي قبل مواجهة بتروجت في الدوري المصري

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الإعلان الرسمي

كتب ـ محمد الميموني:

أشرف بنشرقي الوافد المغربي على صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية شارك بتدريبات ناديه لأول مرة مساء اليوم الإثنين.

ونشرت الحسابات الرسمية لنادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صور بنشرقي في التدريبات مُذيلاها بتعليق:"أجمل من الموناليزا".

صفقة بنشرقي

بنشرقي كان قد انضم للأهلي قادمًا من صفوف الريان بعدما توصلا إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني قبل المباراة بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بينما يحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد فاز يوم أمس الإثنين على الجونة بنتيجة 3 ـ 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.