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20 صورة لتدريبات الأهلي قبل مواجهة بتروجت في الدوري المصري

07:17 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
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كتب ـ محمد الميموني:

خاض لاعبو فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين حصتهم التدريبية تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر قبل مواجهة بتروجت في بطولة الدوري .

موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويستضيف فريق الأهلي نظيره بتروجت يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبتروجت في الدوري المصري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني قبل المباراة بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بينما يحتل بتروجت المركز السادس برصيد 17 نقطة.

يذكر أن الأهلي قد فاز يوم أمس الإثنين على الجونة بنتيجة 3 ـ 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

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مارسيل كولر تدريبات الأهلي لمواجهة بتروجت مباراة الأهلي وبتروجت موعد مباراة الأهلي وبتروجت الدوري المصري
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