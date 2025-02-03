رسميًا.. الإعلان عن صفقة جديدة للأهلي

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أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد الإعلان الرسمي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي دلفي ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الممتاز ب ـ انتقال لاعبه مصطفى الدكش بصورة رسمية للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح نادي دلفي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الأهلي ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم، أن اللاعب كان قد خضع لفترة معايشة خلال الأسبوع الماضي بالنادي الأهلي قبل أن يتم الاتفاق على ضمه.

من هو مصطفى الدكش صفقة الأهلي الجديدة؟

وأوضح المصدر أن اللاعب كان ضمن فريق 2006 بنادي دلفي ولكنه سيلعب بقميص مواليد 2007 بالنادي الأهلي.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب ينشط في مركز المساك؛ إذ جاء بناءً على ترشيح من المدير الفني لفريق دلفي ربيع ياسين.

وكان مصدر مسؤول بالأهلي قد كشف في وقت سابق عن توصلهم لاتفاق مع إدارة نادي دلفي على رعاية فريقها؛ للاستفادة وتسويق اللاعبين الناشئين الذي يُفضل الجهاز الفني خروجهم سواء على سبيل الإعارة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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