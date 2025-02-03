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كتب رامي بشاي:

مران الزمالك مساء اليوم الإثنين شهد خبرًا سعيدًا لجماهير النادي بعدما شارك الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج مرة أخرى بعد لقطته الخطيرة في مباراة بيراميدز.

إصابة محمود بنتايج بمباراة بيراميدز

محمد بنتايج تعرض لإصابة ظهرت على الشاشات أنها خطرة بعد سقوطه على رأسه باللحظات الأخيرة من مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في الدوري ليغادر الملعب.

وشارك اللاعب المغربي في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بعدما تم الاطمئنان على حالته الصحية.

أرقام محمود بنتايج مع الزمالك

محمود بنتايج كان قد انضم على سبيل الإعارة بالانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي.

وشارك اللاعب المغربي بقميص الزمالك بـ 14 مباراة صنع خلالها هدفاً.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإسماعيلي عند السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري.

ترتيب مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 20 نقطة، فيما يحتل فريق الإسماعيلي قبل المباراة المركز 14 برصيد 12 نقطة.

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