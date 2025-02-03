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الموت يفجع عماد متعب

06:15 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب بقميص الأهلي
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب لاعب الأهلي الأسبق
  • عرض 7 صورة
    عماد متعب
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كتب - نهى خورشيد

أعلن عماد متعب نجم خط هجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وفاة جدته مساء اليوم الاثنين.

وكتب متعب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توفيت الى رحمة الله تعالى جدتي إلى أمي أرجو الدعاء لها بالرحمة و المغفرة".

ويعتبر متعب من أشهر مهاجمي النادي الأهلي، وأعلن إعتزاله في شهر يوليو 2018، والعمل في مجال التحليل الرياضي.

وفي سياق متصل، حقق الفريق الكروي بالقلعة الحمراء فوزاً على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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