"بعد ظهوره في التتش".. طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة بن شرقي
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كتب - محمد القرش:
بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.
وأكد طبيب الفريق، أحمد جاب الله، أن اللاعب سوف يستمر في تنفيذ البرنامج التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.
وكان المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، قد أكد أن أشرف بن شرقي، لم يشارك في التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على جاهزيته.
وحرص الجناح المغربي على حضور مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.
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