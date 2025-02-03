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كتب - محمد القرش:

بدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشرف بن شرقي، تنفيذ برنامج تأهيل وعلاج طبيعي لتجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.‎

وأكد طبيب الفريق، أحمد جاب الله، أن اللاعب سوف يستمر في تنفيذ البرنامج ‏التأهيلي، للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة قبل المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.‏

وكان المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، قد أكد أن أشرف بن شرقي، لم يشارك في ‏التدريبات منذ أسبوع بسبب الإصابة، معربًا عن أمله أن يشارك في أقرب وقت بعد التأكيد الطبي على ‏جاهزيته.‏

وحرص الجناح المغربي على حضور مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

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