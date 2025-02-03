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"بعد ظهوره في التتش".. طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة بن شرقي

كتب - مصراوي:

ظهر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول للنادي الاهلي، في تدريبات الفريق لأول مرة، منذ الانضمام للأحمر.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على الصور: "أجمل من الموناليزا".

وانضم بنشرقي للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي الريان القطري.

ولم يشارك بنشرقي في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها قبل انضمامه للفريق الأحمر.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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