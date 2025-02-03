سجل في شوبير.. معلومات عن موفوكينج صفقة الأهلي المحتملة

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كتب- محمدعبدالهادي:

تصدر اللاعب الجنوب أفريقي ريليبوهيلي موفوكينج، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال للنادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان النادي الأهلي قد أتم تعاقده مع ثلاث لاعبين في الأيام الماضية، بعدما نجح في ضم أحمد رضا وأشرف بن شرقي ومصطفي العش، والسلوفيني جارديشار.

وفي تصريحات مثيرة مساء أمس الاحد، ألمح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى أن الفريق قد يضم لاعباً جديداً قد يكون "الملك" المنتظر لتعزيز صفوفه، وهو ماربتطه التقارير بموفوكينج.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب ريليبوهيلي موفوكينج كالتالي:

- يبلغ 20 عامًا، إذ أنه من مواليد 23 أكتوبر 2004

- وُلد في مدينة شاربيفيل بجنوب أفريقيا، و يُعتبر أحد أبرز المواهب الشابة.

- التحق موفوكينج في طفولته بمدرسة التميز لكرة القدم والتابعة للاتحاد الجنوب إفريقي.

- انضم لفريق الرديف بنادي أورلاندو بايرتس من مدرسة الموهوبين في صيف 2022.

- تم تصعيده في 2023 للفريق الأول بنادي أورلاندو الجنوب إفريقي.

- شارك بقميص أورلاندو في 38 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 5 أهداف وصنع 6.

- خضع من قبل لإختبارات في نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، كما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف رديف فريق برشلونة الإسباني.

- حصل موفوكينج في الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الجنوب أفريقي وجائزة أفضل لاعب واعد في بطولة كأس نيدبانك.

- انضم موفيكنج لمنتخب جنوب أفريقيا الأول، للمرة الأولى، في مارس الماضي للمشاركة مع الأولاد في تصفيات كأس العالم 2026.

- سجل هدفًا في شباك مصطفي شوبير، عندما قاد فريقه أورلاندو للفوز على الأهلي بهدفين لهدف بالجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.