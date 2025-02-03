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"تمريرتين مقابل 35 مليون جنيه".. ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك قبل اقتراب رحيله؟

03:48 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    كونراد ميشالاك
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    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
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    كونراد ميشالاك من تدريبات الزمالك
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    ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
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    ميشالاك
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    البولندي كونراد ميشالاك لاعب الزمالك الجديد
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    البولندي كونراد ميشالاك 9
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    كونراد ميشالاك يصل إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك
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كتب - محمد القرش:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتخلص من اللاعب البولندي، كونراد ميشالاك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم الجناح البولندي للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أحد السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة بلغت قيمتها 700 ألف دولار (ما يقارب 35 مليون جنيه مصري).

ولم يقدم ميشالاك المردود المنتظر منه والذي شاهده الجماهير البيضاء من خلال مقاطع الفيديو الخاصة باللاعب قبل الانضمام للزمالك.

وكان قد أوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن نادي الزمالك استقر على رفع اسم كونراد ميشالاك من قائمة الفريق قبل غلق باب القيد المحلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك؟

ولعب البولندي 14 مباراة مع الزمالك بجميع المسابقات "552 دقيقة"، قدم خلالهم تمريرتين حاسمتين ولم يستطع تسجيل أي هدف.

ويبلغ ميشالاك من العمر 27 عاما، حيث وّلد في يوم 19 سبتمبر من عام 1997، ووصلت قيمته التسويقية إلى مليون يورو.

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