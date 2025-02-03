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بعد 54 يوما فقط.. قرار عاجل من غزل المحلة بإقالة شوقي غريب

03:13 م الإثنين 03 فبراير 2025
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    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
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    مران غزل المحلة بقيادة شوقي غريب
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    شوقي غريب
  • عرض 10 صورة
    شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب
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    شوقي غريب،
  • عرض 10 صورة
    شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي السابق
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    شوقي غريب في مباراة الزمالك
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    شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي
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    شوقي غريب
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كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة شوقي غريب وجهازه المعاون، بعد 55 يوما فقط من تعيينه وتحديدا يوم 9 ديسمبر.

ووفقا لبيان غزل المحلة، يؤكد المهندس وليد خليل أن الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب بذل جهداً كبيراً خلال الفترة التي تولى فيها المهمة ولم يحالفهم التوفيق، مؤكدًا على أن القرار لا يقلل من الجهاز الفني بقدر البحث عن حلول أخرى.

وشدد "خليل" على العلاقة الطيبة مع شوقي غريب كأحد أبناء نادي غزل المحلة الذي شرفنا في المحافل الدولية ستظل مستمرة.

ومن جانبه وجه شوقي غريب الشكر لجماهير غزل المحلة التي ساندته طوال فترة وجوده في النادي الذي يعتبر بيته وصاحب الفضل عليه فيما وصل إليه لاعبا ومديراَ فنياَ وأكد أنه كان يتمني أن تكون النتائج طيبة ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك.

وقال غريب أنه سيظل تحت أمر نادي غزل المحلة في أي وقت موجهًا الشكر لمجلس إدارة شركة الكرة برئاسة المهندس وليد خليل ونائبه المهندس تامر خليل للدعم الكبير الذي قدموه للفريق خلال فترة وجوده.

وطالب غريب الجميع بالالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة من أجل البقاء في الدوري الممتاز لأنه يستحق كما وجه الشكر للاعبين الذين بذلوا أقصى جهد من أجل تعديل المسيرة ولكن تخلى عنهم التوفيق في أوقات كثيرة وعدد من المباريات التي لم يكونوا يستحقوا فيها الهزيمة.

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