"جروس أصدر القرار".. الزمالك يصدم ميشالاك قبل غلق القيد

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"تمريرتين مقابل 35 مليون جنيه".. ماذا قدم ميشالاك مع الزمالك قبل اقتراب

كتب- محمد خيري:

استقر نادي الزمالك، على رفع اسم البولندي كونراد ميشالاك، من قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة، وقبل غلق باب القيد المحلي.

وتعاقد نادي الزمالك، مع ميشالاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من نادي أحد السعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح مصدر داخل الفريق خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، قرر استبعاد كونراد، من التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة والاكتفاء بخوضه تدريبات فردية.

وأضاف المصدر، أن اللاعب خرج من حسابات المدير الفني السويسري، في ظل ضعف إمكانياته، بعدما حصل على العديد من فرص المشاركة في الفترة الماضية.

وأتم المصدر، أن بمجرد تعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي جديد، سوف يتم رفع اسمه من قائمة الفريق، ومنحه مستحقاته لقطع إعارته وعودته لناديه السعودي.

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