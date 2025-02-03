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"بعد توقيع أبوريدة".. قرار من اتحاد الكرة بشأن الحكام

02:21 م الإثنين 03 فبراير 2025

هاني أبو ريدة

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كتب- محمد خيري:

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قرارا بشأن المستحقات المالية للحكام.

ووفقا للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، وقع أمس المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على صرف المبالغ الخاصة بالحكام عن شهر يناير في الأقسام والمراحل المختلفة وهي القسم الثاني أ و ب والقسم الثالث والرابع والنسائية والصالات.

وأيضا مسابقات المراحل السنية على مستوى الجمهورية و القطاعات و الفروع كما وقع أيضاً على صرف المبالغ الخاصة بمقيمي الحكام ومراقبي المسابقات بإجمالي 9 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم الصرف اعتباراً من اليوم.

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هاني أبو ريدة اتحاد الكرة المستحقات المالية للحكام الاتحاد المصري لكرة القدم
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