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صفقة الزمالك المنتظرة.. 10 معلومات عن الحسن كوروما

02:08 م الإثنين 03 فبراير 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم ثالث صفقاته الشتوية بضم اللاعب السيراليوني الحسن كوروما، مهاجم نادي الشحانية القطري.

وكان الزمالك قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن تعاقده مع الثنائي محمود جهاد من فاركو، وأحمد حسام من الجونة.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب الحسن كوروما كالتالي:

- يبلغ من العمر 25 عامًا فهو من مواليد 9 يونيو 2000.

- تبلغ قيمته التسويقية 350 الف يورو بحسب "ترانسفير ماركت".

- يلعب كوروما في مركزي الجناح الأيسر والأيمن.

- شارك مع منتخب سيرااليون في 15 مباراة وسجل هدف وحيد.

- بدأ مسيرته الاحترافية سنة 2019 مع فريق إيست إند ليونز السيراليوني.

- انضم كوروما إلى صفوف الشحانية في صيف 2023 قادمًا من نادي ريال بالومبيديكا لينينسي الإسباني.

- ينتهي تعاقده مع الفريق القطري في يونيو 2025.

-خاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي مع الشحانية القطري بمختلف البطولات، نجح في تسجيل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

- بصفة عامة شارك الحسن في 32 لقاء مع الشحانية، وسجل 11 هدف وصنع 7.

- خلال مسيرته خاض كوروما 138 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وقدم 9 تمريات حاسمة.

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الحسن كوروما صفقة الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك مهاجم نادي الشحانية القطري
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