"حفل ضخم للأهلي".. تفاصيل زيارة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية معبد حتشبسوت

كتب - مراسل مصراوي:

استقر مجلس إدارة الأهلي على إقامة حفل ضخم في معبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر، لاستقبال النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية يوم الجمعة الموافق 14 فبراير.

وقال مصدر "لمصراوي" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر النادي الأهلي بموعد وصول النسخة الأصلية لمونديال الأندية، ضمن جولة الترويج للبطولة بزيارة بلاد الفرق المشاركة.

وأضاف المصدر أن إدارة الأحمر ردت على الفيفا بشرح تفصيلي لبرنامج الزيارة التي تتضمن يوم 13 من شهر فبراير الجاري للقاهرة ثم اليوم التالي في الأقصر.

وزاد المصدر أن هناك حفل كبير سيقام في معبد حتشبسوت يتم الإعداد له حاليا، حيث حرص محمود الخطيب على زيارة مقر الحفل أكثر من مرة.

وأوضح المصدر أن الأهلي بدأ الإستعدادات لتوجيه دعوات حضور الحفل لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الإتحاد الأفريقي وعدد من أساطير الكرة وكذلك مسئولي ووزراء الحكومة المصرية.

واختتم المصدر أن رئيس القلعة الحمراء سيكشف خلال الحفل عن التفاصيل الكاملة لتمويل استاد الأهلي وبدء العمل فيه.

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