مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس مصر

الجونة

0 0
14:30

تيم اف سي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

"بحاجة إلى 5 صفقات".. حازم إمام يطمئن جماهير الزمالك: لن أتأخر

01:22 م الإثنين 03 فبراير 2025

حازم امام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تحدث حازم إمام، عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، عن المرحلة المقبلة للأبيض، ودوره في اختيار الصفقات الجديدة.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس: "عندما طُلبت لخدمة نادي الزمالك لم أتأخر بالتأكيد، نسير بشكل جيد في لجنة الكرة".

أضاف: "نعلم أن المهمة صعبة بعدما أُغلق سوق الانتقالات في جميع الدوريات، وأي نادي سيترك لاعبه لن يستطيع تعويضه، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا".

أكمل: "لم نتفاوض مع لاعبين جدد حتى الآن، لكننا سنتعاقد مع صفقات جديدة بالتأكيد، وجماهير الزمالك تترقب الصفقات الجديدة، والجميع يعمل من أجل تحقيق أهداف النادي".

وأوضح: "سنواصل العمل بسرعة واحترافية، وأعتقد أن الزمالك بحاجة إلى خمس صفقات جديدة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك، رغم غياب الصفقات، يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن متصدر الدوري، ويمتلك الفريق لاعبين مميزين، وهو بحاجة إلى صفقات جديدة بلا شك، لكن جميع اللاعبين رجال قادرون على تحقيق الانتصارات."

اقرأ أيضا:

"فوضى ما بعدها فوضى".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية بسبب الجماهير

الظهور الأول للصفقات الجديدة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك حازم إمام صفقات الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حفل ضخم للأهلي".. تفاصيل زيارة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية معبد حتشبسوت

إعلان

إعلان

الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل
أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس وموجة التقلبات الجوية