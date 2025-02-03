"بحاجة إلى 5 صفقات".. حازم إمام يطمئن جماهير الزمالك: لن أتأخر

كتب- محمد خيري:

تحدث حازم إمام، عضو اللجنة الفنية لنادي الزمالك، عن المرحلة المقبلة للأبيض، ودوره في اختيار الصفقات الجديدة.

قال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس: "عندما طُلبت لخدمة نادي الزمالك لم أتأخر بالتأكيد، نسير بشكل جيد في لجنة الكرة".

أضاف: "نعلم أن المهمة صعبة بعدما أُغلق سوق الانتقالات في جميع الدوريات، وأي نادي سيترك لاعبه لن يستطيع تعويضه، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا".

أكمل: "لم نتفاوض مع لاعبين جدد حتى الآن، لكننا سنتعاقد مع صفقات جديدة بالتأكيد، وجماهير الزمالك تترقب الصفقات الجديدة، والجميع يعمل من أجل تحقيق أهداف النادي".

وأوضح: "سنواصل العمل بسرعة واحترافية، وأعتقد أن الزمالك بحاجة إلى خمس صفقات جديدة".

وأتم تصريحاته: "الزمالك، رغم غياب الصفقات، يبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن متصدر الدوري، ويمتلك الفريق لاعبين مميزين، وهو بحاجة إلى صفقات جديدة بلا شك، لكن جميع اللاعبين رجال قادرون على تحقيق الانتصارات."

اقرأ أيضا:

"فوضى ما بعدها فوضى".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات نارية بسبب الجماهير

الظهور الأول للصفقات الجديدة.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي